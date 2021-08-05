وواصل أفراد الإطفاء مكافحة الحرائق التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها الأسوأ في تاريخ تركيا، والتي دمرت عشرات الآلاف من الأفدنة من الغابات وأجبرت الآلاف من الأتراك والسياح على الفرار.

ولقي ثمانية أشخاص حتفهم منذ اندلاع الحرائق، الأسبوع الماضي، وحذر خبراء في مجال البيئة من مخاطر جديدة مع امتداد ألسنة اللهب إلى محطة الكهرباء.

وقالت بلدية مدينة موغلا الساحلية في غرب البلاد في بيان "تم إخماد الحريق في محطة الكهرباء الحرارية. لم تقع أي انفجارات في المحطة ولم تنتشر أي مواد كيماوية".

وذكر فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات في مكتب أردوغان، في وقت سابق، أن الحريق لم يضر بالوحدات الرئيسية بمحطة "كيمركوي".

واندلع أكثر من 150 حريقا، على مدى الأيام التسعة الماضية، في أنحاء جنوب غرب تركيا، وأججها ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية الجافة التي تسببت أيضا في انتشار حرائق الغابات في دول أخرى على البحر المتوسط منها اليونان.