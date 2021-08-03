تسببت الحرائق التي اندلعت يوم الأربعاء، والتي أججتها الرياح القوية ودرجات الحرارة العالية، في مقتل ثمانية أشخاص وأجبرت الآلاف من السكان والسياح على الفرار من منازلهم أو المنتجعات في القوارب أو قوافل من السيارات والشاحنات. حلت الأشجار المتفحمة السوداء محل بعض التلال المغطاة بأشجار الصنوبر في ساحل الفيروز التركي بينما فقد العديد من القرويين منازلهم ومواشيهم.

ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون إخماد تسعة حرائق في ولاية أنطاليا الساحلية وموغلا التي تعد مقاصد سياحية شهيرة. ووردت أنباء عن حرائق أخرى في محافظتي أضنة وإسبرطة. وقال مسؤولون إنه تم إخماد 137 حريقا اندلع في أكثر من 30 ولاية منذ يوم الأربعاء.

ووصف مسؤول تركي كبير في قطاع الغابات حرائق الغابات بأنها الأسوأ في تركيا في الذاكرة الحية، لكنه لم يحدد مساحة أراضي الغابات التي التهمتها الحرائق. كما لم يستطع تقدير المدة التي سيستغرقها الطاقم لإخماد الحرائق، قائلاً إن الرياح القوية تعيد إشعال النيران التي كانت تحت السيطرة في السابق.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للحديث إلى وسائل الإعلام.

ولما فقد السكان منازلهم ومواشيهم، تحول الغضب تجاه الحكومة التي اعترفت بعدم وجود أسطول طائرات لمكافحة الحرائق، وأن الطائرات الموجودة ليست في حالة صالحة للاستعمال. اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بعدم شراء طائرات مكافحة الحرائق بينما يتم توجيه الأموال لمشاريع البناء التي يقولون إنها تضر بالبيئة.

كما اتُهمت حكومة أردوغان بتعريض جهود مكافحة الحرائق للخطر من خلال رفض المساعدة من الدول الغربية، بما في ذلك اليونان، خلال المراحل الأولى من الحرائق.

ورفض وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي الاتهام قائلا إن الحكومة رفضت فقط عروضا لطائرات تقل طاقتها الاستيعابية للمياه عن خمسة أطنان.