وتناول الطرفان في مباحثاتهما، التحديات الاستراتيجية، واتفقا على تكثيف التشاور بينهما.

وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي، على أهمية متابعة الخطوات الإيجابية المتعلقة بالفلسطينيين، والتي وصفها بأنها ضرورية للسلام والأمن والازدهار.

وناقش الطرفان الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى واشنطن، بعد أن نقل سوليفان أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتطلع إلى الترحيب قريبا برئيس الوزراء بينيت في البيت الأبيض.

ويأتي اللقاء بعد أيام من مهاجمة ناقلة نفط تدار من قبل شركة يملكها ملياردير إسرائيلي، في بحر العرب، وقد أكدت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرها من القوى الدولية، أن إيران تقف وراء الهجوم، فيما تنكر طهران ذلك.

,قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، لـ"سكاي نيوز عربية"، الاثنين، إن تقييمها لاعتداء إيران على ناقلة النفط "مختلف هذه المرة"، مؤكدة أن "الخيارات كلها متاحة".

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي، وأكد فيها أن "الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط سيكون جماعيا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن إيران "لاعب سيئ في المنطقة، كما أنها هددت قواتنا، لكننا مقتنعون أن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لتكون لنا رؤية أفضل لقدرات إيران النووية".

وأكدت ساكي أن "العودة إلى الاتفاق النووي أفضل فرصة لنا لمعالجة بقية المشكلات التي نواجهها مع إيران "، مشددة على أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بأي شكل تراه مناسبا".