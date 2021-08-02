وقالت وزارة الدفاع في النيجر، في بيان مساء الأحد إن 15 جنديا من النيجر قتلوا، السبت، و"فُقد أثر" 6 آخرين في هجوم "إرهابي" في منطقة تورودي، الواقعة جنوب غربي البلاد، والقريبة من بوركينا فاسو.

وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع وقعت في بادئ الأمر في "كمين نصبته مجموعات إرهابية مسلحة"، لافتة إلى أن الجنود الذين حاولوا إخلاء الجرحى أصيبوا لاحقا جراء "عبوة ناسفة يدوية الصنع"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن البيان إشارته إلى أن الحصيلة الإجمالية للهجوم الذي وقع السبت، بحدود الساعة 11,00 صباحا بالتوقيت المحلي، بلغت "15 جنديا قتيلا و7 جرحى و6 مفقودين".

وأوضح البيان أن هناك "عملية تمشيط واسعة للمنطقة" تنفذها القوات البرية "مدعومة بالطيران العسكري"، بهدف "السيطرة على الإرهابيين"، بحسب فرانس برس.

وتقع تورودي في جنوب غربي منطقة تيلابيري، قرب المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، الذي يعد، منذ أعوام، مسرحا لعمليات دامية تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وتخضع السلطات في النيجر منطقة تيلابيري لحال طوارئ منذ العام 2017، كما حظرت منذ عام حركة مرور الدراجات النارية ليل نهار بهدف مكافحة المسلحين المتشددين، وأمرت بإغلاق بعض الأسواق التي يُشتبه في أنها تقدم مساعدة "للإرهابيين".