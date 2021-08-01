وتعرضت ناقلة نفط يشغلها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، مساء الخميس، لهجوم في بحر العرب، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، أحدهما روماني والثاني بريطاني.

ورد بينيت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على نفي إيران أن تكون وراء الهجوم على الناقلة، قائلا: "الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأ فادحا".

وتابع: "في أي حال، نحن نعرف كيف نرسل رسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة"، وفق ما ذكرت كوالة فرانس برس.

ورفضت إيران في وقت سابق الأحد، اتهامات إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، على لسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده.

وانتقد بينيت "تهرب إيران الجبان" من تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أنه يستطيع "أن يؤكد أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي "سلوك إيران العدواني خطيرا ليس فقط على إسرائيل ولكنه يضرّ أيضا بالمصالح العالمية وحرية الملاحة والتجارة الدولية".