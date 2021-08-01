فقد أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف الألعاب الأولمبية، وتايلاند وماليزيا عن عدد قياسي في حالات الإصابة بوباء كوفيد-19، السبت، ومعظمها من السلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وتصاعدت الحالات أيضا في مدينة سيدني الأسترالية، حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة التجارية بوسط المدينة، لمنع احتجاج على إجراءات العزل الصارمة التي ستستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأغلقت الشرطة في سيدني محطات القطار ومنعت سيارات الأجرة من إنزال الركاب في وسط المدينة ونشرت نحو ألف من أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق أي تجمعات.

وسجلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 210 إصابات جديدة بالسلالة دلتا في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت سلطات طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4058 إصابة، متجاوزا 4000 حالة للمرة الأولى، وفقا لرويترز.

وقال المنظمون لدورة الألعاب الأولمبية إنهم رصدوا 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 تتعلق بالمنافسات ليصل العدد الإجمالي إلى 241 حالة منذ أول يوليو.

وتأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس، وتوسيع نطاقها إلى 3 مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظرا للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

وسجلت ماليزيا، إحدى بؤر انتشار المرض، 17786 إصابة بالفيروس، السبت، وهو رقم قياسي للإصابات.

وتجمع أكثر من 100 في وسط كوالالمبور للتعبير عن استيائهم من أسلوب تعامل الحكومة مع الجائحة وطالبوا رئيس الوزراء محي الدين ياسين بالاستقالة.

وسجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بلغت 18912 إصابة مما رفع العدد الإجمالي إلى 597287 حالة، كما سجلت 178 وفاة وهو عدد قياسي يومي أيضا ليصل المجمل إلى 4857.

وتقول الحكومة إن السلالة دلتا تمثل أكثر من 60 % من الحالات في البلاد و80 في % من الحالات في العاصمة بانكوك.

وتكافح الصين أيضا تفشيا لدلتا في مدينة نانجينغ الشرقية ويعزى ذلك إلى عمال نظافة بالمطار قاموا بتنظيف طائرة كانت قد وصلت من روسيا.

وأعلنت فيتنام التي تكافح أسوأ تفش لكوفيد-19 عن إجراءات أشد صرامة قائلة إنها ستفرض اعتبارا من يوم الاثنين قيودا شديدة على حرية التنقل في 19 مدينة ومقاطعة في جميع أنحاء الجزء الجنوبي من البلاد لمدة أسبوعين آخرين.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وثيقة داخلية نشرت قبل أيام إن السلالة دلتا، التي رُصدت لأول مرة في الهند، معدية كمرض جدري الماء وهي أشد عدوى من نزلات البرد أو الإنفلونزا.

في الأثناء، ارتفع عدد إصابات كورونا العالمية، في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، إلى أكثر من 197.33 مليون فيما ارتفع عدد الوفيات بوباء كوفيد-19 إلى أكثر من 4.37 ملايين حالة وفاة.