وارتفعت حصيلة قتلى الحرائق في تركيا إلى 4 أشخاص، بينما يكافح رجال الإطفاء النيران بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أكثر من 70 حريقا شب هذا الأسبوع في أقاليم مطلة على بحر إيغه والبحر المتوسط وكذلك في مناطق داخلية، مضيفا أن 14 حريقا ما زالت مشتعلة.

وساعدت طائرات من روسيا وأوكرانيا في إخماد النيران، وانضمت إليها طائرة أخرى من أذربيجان.

وتعهدت الحكومة التركية بمحاسبة أي شخص يتم الكشف عن مسؤوليته في إشعال تلك الحرائق.

وقال وزير شؤون الغابات بكر باكدميرلي إن الحرائق ما زالت مشتعلة في عدة أقاليم، من بينها منتجع أنطاليا على البحر المتوسط وإقليم موجلا على بحر إيغه.

واندلعت حرائق غابات في دول أخرى بالمنطقة، إذ نشب أكثر من 40 حريقا في اليونان، كما أتت الحرائق أيضا على مساحات واسعة من غابة للصنوبر شمالي لبنان.