وسوف تشمل الصفقة محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني. والمتعاقدان الرئيسيان في الصفقة هما شركتا لوكهيد مارتن وجنرال إليكتريك.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح القومية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس".

وعلى الرغم من موافقة الخارجية الأميركية، فإن الإعلان لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات بهذا الشأن.