وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "إيران تتقدم في برنامجها النووي والمحادثات معها لن تدوم إلى الأبد". كما شدد على أن الولايات المتحدة "عازمة على مواجهة التحديات التي تمثلها إيران في المنطقة".

واسترسل قائلا: "سنبقى حاضرين في المنطقة، ونحن ملتزمون بالدفاع عن شركائنا".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها إيران، التي قمعتها قوات الأمن بالقوة، قال أنتوني بلينكن: "نطالب الحكومة الإيرانية بألا تستعمل العنف لإسكات أصوات الشعب الإيراني".

ولدى سؤاله عن الوضع في أفغانستان، قال بلينكن: "نلتزم بالدفاع عن أفغانستان، ونحاول جمع الأطراف الأفغانية ومنهم طالبان، للحوار حول مستقبل البلد".

وتطرق وزير خارجية أميركا للملف العراقي، موضحا: "سندعم القوات العراقية في حربها ضد داعش".

وعن العلاقات الأميركية - الصينية، بيّن بلينكن أن: "الصين لديها رؤية مختلفة عن حقوق الإنسان والملكية الفكرية".