وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، صنف الانفجار على أنه يشكل (تهديدا كبيرا)، وطلب من السكان البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب".

وقال مشغلو موقع كيمبارك في ليفركوزن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.

وأشار بيانهم على تويتر، إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث.

وذكرت الشرطة في مدينة كولون القريبة، أنه ليس لديها أي معلومات عن سبب أو حجم الانفجار، وليست على علم بأي إصابات في هذه المرحلة، لكنها نشرت عددا كبيرا من الجنود وسيارات الإسعاف في مكان الحادث، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وطلبت الشرطة من جميع السكان البقاء في المنازل، كما حذرت السكان خارج ليفركوزن بتجنب المنطقة، وأغلقت العديد من الطرق السريعة الرئيسية القريبة.

وبحسب صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" فإن الانفجار وقع في منطقة بويريغ بالقرب من محطة حرق النفايات. وأضافت أن سحابة من الدخان كانت تتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي نحو بلدتي بورشايد لايشلينغن.

جدير بالذكر أن ليفركوزن تعد موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيماويات في ألمانيا.