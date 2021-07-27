ووفق لجنة الصحة الوطنية، فقد سجل بر الصين الرئيسي، 71 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين، مقارنة مع 76 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 31 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 40 في اليوم السابق، حسبما نقلت "رويترز".

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 انخفاضا من 24، علما أن الصين لا تصنف تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 92676، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.