وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان: "بهدف الحد من العنف والحد من تحركات طالبان، تم فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية"، باستثناء كابل وبانشير وننكرهار.

وأوضح نائب الناطق باسم وزارة الداخلية أحمد ضياء، أن حظر التجول سيسري بين العاشرة مساء والرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتشن طالبان هجوما شاملا ضد القوات الأفغانية منذ مايو الماضي، في الوقت الذي بدأت فيه القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد، والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس المقبل.

ومنذ ذلك الحين، استولى المسلحون المتمردون على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية، وطوقوا مدنا كبيرة.