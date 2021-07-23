وتقوم قوة من خفر السواحل بالبحث عن المركب المفقود بعد تلقي معلومة عن غرقه الخميس، على بعد 260 كيلومترا قبالة ساحل بلدة كاش السياحية، حسبما نقلت "فرانس برس" عن وزارة الدفاع التركية.

وتعد تركيا نقطة عبور للاجئين والمهاجرين نحو أوروبا، حيث عبر قرابة مليون لاجئ ومهاجر إلى الجزر اليونانية عام 2015 مما أثار أزمة هجرة في أوروبا، لكن هذا المسار أغلق تقريبا بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي مع أنقرة على وقف تدفق المهاجرين في مارس 2016.

وينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، على أن تعيد تركيا إلى أراضيها طالبي اللجوء المرفوضين في اليونان، لقاء دعم مالي أوروبي لأنقرة.

وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته، في حين يوجد 3.6 ملايين لاجئ، أغلبهم من السوريين، على أراضيها.

وتقول أثينا إنه تمت إعادة 139 لاجئا فقط في عام 2020 قبل أن توقف أنقرة هذه العملية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ديسمبر الماضي، أكد الاتحاد الأوروبي أنه صرف مساعدة بقيمة ستة مليارات يورو التي تعهد بها لتركيا في عام 2016.

وتهدف هذه الأموال، التي لن تُدفع مباشرة إلى حكومة أنقرة، إلى تمويل مشاريع معينة في تركيا تلبي احتياجات اللاجئين.