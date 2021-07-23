قدرت شركة السكك الحديدية الوطنية في ألمانيا أن الفيضانات تسببت في أضرار بقيمة 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار) لشبكتها، مما يوفر لمحة جديدة عن مدى الدمار.

لا تزال السلطات تعمل على تحديد الكلفة الإجمالية للفيضانات التي ألحقت أسوأ الأضرار في غرب ألمانيا وشرق بلجيكا. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في وقت سابق هذا الأسبوع إن الضرر "هائل" وسيستغرق إصلاحه وقتًا طويلاً.

ولقي 177 شخصًا على الأقل حتفهم في ألمانيا من جراء الفيضانات، وتم الإبلاغ عن 31 حالة وفاة أخرى في بلجيكا، ما رفع إجمالي عدد القتلى إلى 208.

وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان إن أكثر من 50 جسراً و180 معبراً مستويًا، وما يقرب من 40 صندوق إشارة وأكثر من 1000 عمود كهربائي وإشارة، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة والإضاءة ومصاعد المحطات تضررت.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن فولكر هينتشل، عضو مجلس إدارة في قسم البنية التحتية لشركة دي بي نيتس: "لم يتم تدمير بنيتنا التحتية من قبل إلى هذا الحد دفعة واحدة". وقال إن تقديراتها الأولية تشير إلى أن الفيضانات ألحقت أضرارًا بشبكة السكك الحديدية ومحطاتها بنحو 1.3 مليار يورو.

تعهدت الحكومة، التي تمتلك دويتشه بان، بالبدء السريع في جهود إعادة البناء.

قال هينتشل إن الأمر سيستغرق "شهورًا، إن لم يكن سنوات" لاستعادة كل شيء، على الرغم من أن الشركة واثقة من إصلاح 80٪ من البنية التحتية المتضررة بحلول نهاية هذا العام.