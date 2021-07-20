وتعمل أطقم العمل أيضا على شفط المياه من نفق شيجينغشان، الذي يقع تحت خزان، وكان جزءا من طريق سريع يتم بناؤه في مدينة تشوهاى بإقليم قوانغدونغ القريب من هونغ كونغ وماكاو.

وواجهت جهود الإنقاذ عراقيل بسبب أبخرة أول أكسيد الكربون المنبعثة من الآلات المستخدمة في النفق كجزء من العملية، فيما لا يزال التحقيق جاريا في سبب الانهيار.

وذكرت تقارير أن ضجيجا غير طبيعي سمع وبدأت أجزاء من المواد تتساقط على جانب واحد من النفق ذي الأنبوبين، فيما صدرت أوامر بالإخلاء مع تدفق المياه.

ويبدو أن مشروع البناء يعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة لبعض الوقت، وفي مارس الماضي توفي عاملان في جزء آخر من النفق.