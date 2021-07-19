وأكد بايدن خلال اللقاء على أن بلاده ستستمر في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الأردن، كما أنها تتطلع قدما لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات القادمة.

وقال بايدن للملك عبدالله خلال اللقاء: " أود أن أشكركم على المحافظة على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة طيلة هذه الأعوام، لطالما كتم واقفون إلى جانبنا، وسنكون دائما بجانب الأردن".

وسيحضر الملك عبد الله أيضا اجتماع عمل مع نائبة الرئيس كامالا هاريس بمقر إقامتها يوم الثلاثاء، يعقبه اجتماع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.

والملك عبد الله هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ وصول بايدن للسلطة، يعقبه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يزور واشنطن يوم 26 يوليو.