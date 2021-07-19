وكان كارلوس غصن يواجه اتهامات بمخالفات مالية، لكنه نجح في الهروب من سجنه باليابان والعودة إلى بلده لبنان، حيث لا ترتبط الحكومة باتفاق تسليم مطلوبين مع اليابان.

وكان تايلور وابنه قد اعترفا بالذنب واعتذرا للمحكمة الشهر الماضي، وقالا إنهما "يأسفان" على دورهما في تهريب غصن من اليابان، مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.