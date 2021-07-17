وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن المتظاهر قتل في بلدة شادغان بمحافظة خوزستان.

وأضرم المحتجون النار في الإطارات، وأغلقوا الطرق في عدة مدن بالأهواز.

وهاجمت قوات الأمن الإيرانية بعض هذه التجمعات، فيما تستعد طهران لإرسال وفد رسمي سريعا لتهدئة الأوضاع.

وقال أميد صبري بور قائم مقام حاكم خوزستان للوكالة: "الليلة الماضية (الجمعة)، تجمع عدد من أبناء شادغان للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف".

وأضاف: "قتل انتهازيون ومشاغبون خلال ذلك أحد المتظاهرين".