وقال صادق خان، الأربعاء، إنه "غير مستعد" لتعريض مستخدمي وسائل النقل في العاصمة "للخطر" بإلغاء القواعد الخاصة بارتداء الكمامات بعد رفع الالتزام القانوني بارتدائها.

شروط النقل هي شروط تعاقدية بين الركاب وهيئة النقل في لندن، التي تشرف على خدمات النقل العام في العاصمة. وبموجب بنود الاتفاق، سيكون بمقدور قوة إنفاذ القانون منع ركوب أو خروج الركاب الذين لا يرتدون الكمامات أثناء استخدام مترو الأنفاق والحافلات والتزام، وذلك وفقا لأسوشيتد برس.

كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن معظم القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا في إنجلترا، بما في ذلك ارتداء الكمامات الإجباري في العديد من الأماكن العامة الداخلية، ستنتهي ضمن المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق للخروج من الإغلاق. لكن جونسون حث المواطنين على توخي الحذر والتحلي بالمسؤولية.