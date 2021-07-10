وقال نائب رئيس اللجنة وبشت أيلي في مؤتمر صحفي في أديس أبابا إن حزب آبي أحمد حصل على 410 مقاعد من إجمالي 432 مقعدا.

وأشاد آبي أحمد بالانتخابات باعتبارها المحاولة الأولى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلاده.

وخسر زعيم حزب "مواطنون إثيوبيون من أجل عدالة اجتماعية" المعارض الرئيسي، بيرهانو نيغا، بينما فازت أحزاب المعارضة بـ 11 مقعدًا فقط.