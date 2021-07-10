وجرى إجلاء مئات السكان، يوم الجمعة، بعد أن أدت الرياح القوية إلى تعقيد جهود السيطرة على حرائق امتدت على مساحة 14 ألف هكتار (35 ألف فدان) في المنطقة الواقعة على بعد 1500 كيلومتر شرقي العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن إيليا دينيسوف نائب وزير الطوارئ الروسي قوله "كانت النيران تنتشر بسرعة تزيد على 150 مترا في الدقيقة، وهذه سرعة هائلة. لقد كانت عاصفة نارية، انفجارا كان من المستحيل إخماده".

وأفادت وكالات الأنباء الروسية بأن 18 شخصا على الأقل كانوا بحاجة إلى مساعدة طبية، وعُثر على رجل يبلغ من العمر 78 عاما ميتا بعدما رفض مغادرة منزله مع قرويين آخرين تم إجلاؤهم. ودمرت الحرائق قرابة 50 منزلا، وفقا لرويترز.

وقال دينيسوف إن رجال الإطفاء تمكنوا في النهاية من السيطرة على معظم الحرائق واحتوائها.