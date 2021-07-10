وأقلّت طائرة تابعة لشركة "شيامن" للطيران من كابول إلى مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية، هؤلاء الرعايا في الثاني من يوليو، حسبما أعلنت الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس.

وذكر بيان صادر عن إدارة الشؤون القنصلية أن "الحكومة الصينية نصحتهم بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن لضمان سلامة الرعايا الصينيين في أفغانستان، وقدمت المساعدة اللازمة" من دون أن تحدد فيما إذا كان لا يزال هناك صينيون في البلاد أو عددهم.

ومن بين الذين تم إجلاؤهم 22 مصابا بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

انسحاب متسرع

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بانسحاب آخر جندي من أفغانستان في 31 أغسطس، بعد نحو 20 عاما على تدخل القوات الأميركية.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتقدت بكين ما وصفته بالانسحاب "المتسرع والفوضوي" لواشنطن التي تعتبرها "أصل المشكلة الأفغانية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين الجمعة إن "الولايات المتحدة تتجاهل مسؤولياتها وواجباتها من خلال سحب قواتها على عجل، مما يفسح المجال للفوضى والحرب أمام الشعب الأفغاني ودول المنطقة".