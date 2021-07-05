ونقلت "سبوتنيك"عن بيان للأمن الروسي "تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التي جرى التخطيط لها في صيف 2021 من قبل أعضاء خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين".

والخميس الماضي، تم اعتقال شخص من تنظيم داعش الإرهابي الخميس في موسكو، خطط لتفجير قنبلة في مكان مزدحم.

وكان الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن مطلع يوليون عن إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء داعش للقيام بها في موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.

وأشار البيان إلى قيام أحد المجرمين في مقاطعة أستراخان بمقاومة قوات الأمن أثناء القبض عليه، مما أدى إلى قيام القوات بتحييده، أما الثاني فقد تم اعتقاله في العاصمة موسكو.

ونوه البيان إلى العثور على أسلحة آلية وذخيرة، وقنبلة يدوية من طراز "أف-1"، وأدبيات دينية متطرفة، أثناء تفتيش وخلال عمليات البحث، في أماكن إقامة المتهمين.