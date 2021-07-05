ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عن جعفري، وهو أيضا نائب رئيس المنظمة الإيرانية، قوله إن العطل "تم إصلاحه"، وعاودت المحطة التي تبلغ قوتها ألف ميغاوات، انتاج الكهرباء اعتبارا من الأحد.

وفي يوم 21 يونيو أعلنت إيران إغلاقا طارئا للمنشأة النووية، من أجل القيام بإصلاحات فنية.

يشار إلى أن روسيا كانت قد شيدت محطة بوشهر، وزودته بمفاعل ينتج نحو 1000 ميغاواط من الطاقة، وتسلمته إيران رسميا في سبتمبر 2013 بعد أعوام من التأخير، بحسب فرانس برس.

وفي 2016، بدأت شركات إيرانية وروسية بناء مفاعلين إضافيين في المحطة، طاقة كل منهما 1000 ميغاواط، بينما تشير التقديرات الى أن انجاز العمل فيهما سيتطلب 10 أعوام.