وذكر أسطول البحر الأسود الروسي أن طائرات حربية من وحداته الجوية وتلك التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية شاركت في تدريبات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الأسطول قوله: "أطقم الطائرات نفذت طلعات تدريبية فوق البحر الأسود شملت ضربات صاروخية وقصفا لنماذج سفن معادية".

وأضاف التقرير أن "من بين الطائرات التي شاركت في التدريب مقاتلات سوخوي سو-30 متعددة الأغراض وقاذفات سوخوي سو-24 وقاذفات سوخوي سو-34 المقاتلة وطائرات سوخوي سو-27 المقاتلة".

وتأتي التدريبات في الوقت الذي يجري فيه حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا وحلفاؤهما تدريبات "سي بريز" (نسيم البحر) واسعة النطاق في المنطقة.

وكانت مقاتلات روسية حلقت فوق سفينة حربية بريطانية قبل أيام، كما اقتربت منها قطع بحرية.

وطعنت موسكو الأسبوع الماضي في حق المدمرة البريطانية "دفندر" في المرور بالمياه قرب شبه جزيرة القرم، فيما دافعت بريطانيا عن حقها في ذلك.

وضمت روسيا شبه الجزيرة إليها من أوكرانيا في عام 2014، لكن معظم العالم لا يزال يعترف بها كجزء من أوكرانيا.

وقالت روسيا إن السفينة دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني، واتهمت لندن "بالاستفزاز".

وشدد على أنها قد تقصف سفنا للبحرية البريطانية إذا أقدمت على المزيد من مثل هذه الأعمال قبالة شبه جزيرة القرم.