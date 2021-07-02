وسأل هانيتي ترامب، الأربعاء، عن قراره بشأن ما إذا كان سيتقدم في محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض، وقال: "لن تجيب، لكن علي أن أسأل، أين أنت في هذه العملية"، ثم أضاف: "دعني أسألك هذا من دون إعطاء إجابة، ما هو الجواب، هل اتخذت قرارك؟"

فأجاب ترامب: "نعم".

وجاء إعلان ترامب بعد أيام من عقده أول تجمع حاشد له منذ خروجه من البيت الأبيض، في ولاية أوهايو، حيث تحدث عن "كارثة" إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

ويتقدم ترامب استطلاعات رأي متعددة للمتنافسين الجمهوريين لانتخابات عام 2024، لكنه سيواجه عددا كبيرا من المنافسين إذا اختار الترشح.

وقال هانيتي في وقت لاحق من المقابلة: "إذا تقدمت للأمام، فأنت تعلم مدى صعوبة ذلك، لكن يبدو أنك مستعد للانخراط مرة أخرى في تلك المعركة".

فأجاب ترامب أن المسألة "ليست أنني أريد ذلك"، مضيفا أن "البلد بحاجة إليه. علينا أن نعتني بهذا البلد. لا أريد ذلك، هل هو ممتع؟ القتال باستمرار؟ القتال دائما؟ أعني، البلد، فما فعلناه مهم للغاية".

وثمة العديد من المتنافسين المحتملين على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، بمن فيهم نائب الرئيس السابق، مايك بنس، وحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس.