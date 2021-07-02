وتواجه روسيا، خامس أكثر الدول تضررا بالفيروس في العالم، تفشيا واسعا للوباء نجم عن انتشار المتحورة "دلتا" شديدة العدوى وسط تدهور الوضع جراء بطء حملة التطعيم.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا تسجيل 23218 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 6893 في العاصمة موسكو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 ملايين و561360 منذ بدء الجائحة.

وتعد روسيا من البلدان الأكثر تضررا جرّاء كوفيد، فيما تتأثّر بشدّة حاليا بالنسخة المتحوّرة دلتا التي تثير القلق على صعيد العالم.

وأعادت موسكو في الأسابيع الأخيرة فرض قيود على غرار إجبار بعض الموظفين على العمل مجددا عن بعد وإجبار موظفي قطاع الخدمات على تلقي اللقاحات وحتى استحداث بطاقة صحية لا يسمح بارتياد المطاعم من دونها.

لكن الإغلاق تام، على غرار ذاك الذي فرض في ربيع 2020، لا يزال مستبعدا في المدينة لتي تعد أكثر من 12 مليون نسمة.

واتّسمت حملة التطعيم في روسيا بالبطء منذ ديسمبر، في ظل غياب ثقة السكان في اللقاحات على الرغم من دعوات الرئيس فلاديمير بوتن المتكررة لتلقي اللقاحات.

ولم يحصل سوى 21.2 مليون شخص من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليونا على جرعة واحدة على الأقل، وفق أرقام رسمية نشرها الجمعة موقع "غوغوف"، الذي يجمع بيانات من المناطق ووسائل الإعلام في ظل غياب الإحصائيات الرسمية.