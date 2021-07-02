وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة "سي دي سي"، خلال إفادة بالبيت الأبيض، إن تراجع معدل التطعيم في البلاد إلى جانب المتحور "دلتا" شديد العدوى، يمكن أن يفسرا الزيادة.

ويتحمل المتحور، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، مسؤولية ربع جميع الحالات الجديدة المسجلة في جميع الولايات الأميركية الخمسين.

وأكدت والينسكي أن الانتشار السريع للمتحور سيجعله السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن متوسط الحالات الجديدة لمدة سبعة أيام، كان هذا الأسبوع حوالي 12600 حالة، بزيادة 10 في المئة عن متوسط الأسبوع الماضي.

وفي حين أن الحالات الجديدة لا تقترب على الإطلاق من ذروة شهر يناير، التي تجاوزت 247 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 يوميا، فإن الارتفاع يستدعي مزيدا من العمل.

وأشارت والينسكي إلى أن "من الواضح أن المجتمعات التي يظل الناس فيها غير محصنين، هي مجتمعات لا تزال معرضة للخطر".

وحتى يوم الخميس، تم تطعيم 57.4 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة بجرعات كاملة، وفقا لإحصائية "سي دي سي".

ولا يبدو في الوقت الحالي أن الزيادة الطفيفة في حالات كوفيد-19 مرتبطة بإصابة أكثر خطورة على المستوى الوطني، وقالت والينسكي إن متوسط حالات دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19، لمدة سبعة أيام، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، انخفض بنحو 1 في المئة عن الأسبوع الماضي.

ولا تزال جيوب المجتمعات غير المحصنة في الجنوب الشرقي والغرب الأوسط أكثر عرضة للخطر.

وحذرت والينسكي من أنه مع "استمرار انتشار المتحور دلتا في جميع أنحاء البلاد، نتوقع أن نشهد زيادة في انتقال العدوى في هذه المجتمعات ما لم نتمكن من تطعيم المزيد من الناس الآن".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد عملت من أجل تطعيم 70 في المئة من البالغين في أميركا، بجرعة واحدة على الأقل بحلول 4 يوليو، لكنها أقرت مؤخرا أنها لن تحقق هذا الهدف.

وحتى يوم الخميس، تلقى 66.5 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة جرعة لقاح واحدة على الأقل.