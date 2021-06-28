وأعلنت الشرطة أن الانفجار كان قويا لدرجة أن نوافذ أربع حافلات ركاب كانت على مقربة من المكان تحطّمت، مما أوقع عشرات الجرحى بين ركابها.

وصرّح المسؤول الرفيع في شرطة دكا سيد نور الإسلام لوكالة فرانس برس أن "رجال الدفاع المدني موجودون في المكان. وسيجرون تحقيقا حول أسباب الانفجار. لكننا نعتقد أن غاز الميثان تكدّس في مجرى الغاز وأدى إلى انفجار في الطابق الأراضي من هذا المبنى المؤلف من ثلاث طبقات".

واستبعد المتحدث أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إجرامي، مشددا على أن دكا شهدت في السنوات الأخيرة حوادث مماثلة.

وأفاد شهود وسائل إعلام بأن المبنى الذي يضم مطعما ومتجرا للأدوات الإلكترونية ومحال عدة تحوّل إلى ركام.

وأوضحت الشرطة أن الانفجار أدى إلى تضرر مبنيين مجاورين جزئيا.

وصرّحت سامنتا لال سين، الطبيبة في مستشفى الشيخة حسينة للحروق التي نقل إليها العشرات بعد الانفجار أن "أربعة جرحى على الأقل بحال حرجة".