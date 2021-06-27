وأوضح لابيد، في مستهل الاجتماع مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في روما، أن لدى إسرائيل "تحفظات شديدة بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني الذي يتم الإعداد له في فيينا"، الذي تسعى واشنطن للوصول إليه.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "نعتقد أن السبيل لبحث هذه الخلافات حوارات مباشرة ومهنية، وليس في مؤتمرات صحفية".

وتابع: "في السنوات الأخيرة ارتُكبت أخطاء"، في إشارة إلى التقارب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو والحزب الجمهوري الأميركي، وأضاف: "سوف نصلح سويا تلك الأخطاء".

من جهة أخرى، قال بلينكن إن لبلاده "شراكة وتعاونا مبنيان على المصالح المشتركة مع إسرائيل".

وأضاف: "دعمنا قوي لإقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل وجيرانها"، مشيرا إلى أنه يدعم الاتفاقات التي أبرمتها إسرائيل مع دول عرببية، ويأمل في انضمام دول أخرى.

لكنه عاد ليشدد على أن "اتفاقات العلاقات لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في قضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكشف بلينكن أنه سيتحدث مع نظيره الإسرائيلي بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.