وتسبب الحادث بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة بضع ساعات بعدما اصطدم المنطاد بخط كهربائي.

وقالت شرطة ألباكركي على تويتر: "للأسف قضى أربعة أشخاص متأثرين بجروحهم بسبب حادث المنطاد".

وأضافت: "نقِل شخص خامس إلى مستشفى محلي وهو حاليا في حالة خطرة وغير مستقرة"، قبل أن تعلن وفاته متأثرا بجروحه.

وفي وقت مبكر صباح السبت حرم 13 ألف شخص من التيار الكهربائي بسبب الحادث وفق ما كتبت على تويتر شركة الكهرباء المحلية.

وأشارت الى أن العطل أصلِح وعاد التيار إلى "الزبائن المتضررين".