وقالت سالي هيمان مفوضة مقاطعة ميامي ديد لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن 51 من سكان المبنى لا يزالون في عداد المفقودين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن هيمان، أن البعض "ركضوا على السلالم وغادروا بأنفسهم"، وأضافت أنهم "في عداد المفقودين لأنهم لم يُسمع عنهم، أو لم يتصلوا بالعائلة أو الأصدقاء ليقولوا إنهم بخير".

وأكد تشارلز بوركيت عمدة بلدة سيرفسايد حيث وقع الحادث، إن شخصين نقلا إلى المستشفى، وتوفي أحدهما.

وأعلن مساعد رئيس الإطفاء في المقاطعة راي جاد الله، أن 10 أشخاص تلقوا العلاج في موقع الانهيار.

وتعمل العشرات من وحدات الإنقاذ للمساعدة في الوصول إلى السكان المحاصرين.

وتقول المحطة المحلية لشبكة "سي بي إس"، إن البعض قد يكونوا عالقين بين الأنقاض، مضيفة أن رجال الإطفاء استخدموا سلالم محمولة على شاحنات للوصول إلى الأشخاص العالقين على الشرفات، وقاموا أيضا بتفتيش طابق تلو الآخر.

فريق الإنقاذ والإطفاء في مقاطعة ميامي ديد، قال في تغريدة على "تويتر"، إنه أنقذ 35 من سكان المبنى تم علاج 10 منهم، في حين نقل اثنان إلى مستشفيات محلية في المنطقة.

وقال رجل تم إجلاؤه من فندق قريب: "المبنى، أحد هذه المباني الضخمة ذهب! ذهب بأكمله. يا إلهي. هذا أكثر شيء مجنون رأيته في حياتي".