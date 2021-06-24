وقال سوليفان في رسالة نشرتها السفارة الأميركية عبر "تويتر"، الخميس: "لقد عدت إلى موسكو اليوم".

وشدد على أنه "مستعد" للعمل مع الزملاء الروس، للتوصل إلى إقامة "علاقات مستقرة بين بلدينا".

وأتت عودته إلى موسكو بعد أيام قليلة على رجوع السفير الروسي في الولايات المتحدة أنانتولي أنطونوف إلى واشنطن، الأحد.

وكان الرئيس الروسي أعلن عودة السفيرين الروسي والأميركي في 16 يونيو، في ختام لقائه بنظيره الأميركي في جنيف.

وكانت هذه من القرارات القليلة جدا الملموسة التي اتخذت خلال هذه القمة.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن سريعا بعد تولي بايدن منصبه في يناير الماضي، إذ يأخذ على روسيا خصوصا الهجمات الإلكترونية المتكررة وتدخلها في انتخابات الولايات المتحدة.

نتيجة لذلك استدعت روسيا سفيرها في واشنطن إثر تصريحات شبه فيها بايدن نظيره الروسي بـ"القاتل".

وأعلن السفير الأميركي بعد شهر على ذلك، أنه سيعود إلى واشنطن لإجراء مشاورات، وهذا ما كان الكرملين يطالب به.