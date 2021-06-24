وأضافت ميركل، فيما قد يكون آخر بيان حكومي لها أمام البرلمان الألماني، أن الاستجابة الإضافية في مواجهة الوباء ستكون موضوعا رئيسيا للنقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل في وقت لاحق من الخميس، وفقما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" في التكتل الذي يضم 27 دولة، يواصل الانخفاض في مواجهة ارتفاع معدلات التطعيم.

وأضافت: "لكن رغم وجود سبب يدعو للتفاؤل، فإن الوباء لم ينته، لا سيما في البلدان الفقيرة في العالم. لكن في ألمانيا وأوروبا ما زلنا نتحرك على جليد رقيق".

وقالت ميركل: "نحن بحاجة إلى أن نظل يقظين. على وجه الخصوص، تعد المتحورات الناشئة حديثا، خاصة الآن متحور دلتا، بمثابة جرس إنذار لنا لمواصلة توخي الحذر".

وكان مسؤولو الصحة في الاتحاد الأوروبي توقعوا، الأربعاء أن يشكل المتحور دلتا 90 بالمئة من جميع الحالات في جميع أنحاء الكتلة الأوروبية بحلول نهاية أغسطس، مما يدل على الحاجة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان.

وفي ألمانيا، يشكل متحور دلتا الآن حوالى 15 بالمئة من الحالات الجديدة، وفقا لأرقام رسمية.

وضغطت ألمانيا على دول الاتحاد الأوروبي لتشكيل موقف مشترك بشأن الحجر الصحي للمسافرين من المناطق التي تسود فيها المتحورات المثيرة للقلق بشكل خاص.

وهذا يشمل إنجلترا، حيث يمثل متحور دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، بالفعل غالبية الحالات.