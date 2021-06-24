وأضاف المتحدث لـ"سكاي نيوز عربية"، ردا على سؤال حول إعلان إيران رفع الولايات المتحدة العقوبات الخاصة بقطاع النفط، أنه "خلال المحادثات المعقدة، كتلك التي تجري في فيينا، فإن المفاوضين يحاولون صياغة مسودات تتضمن القضايا الرئيسية، لكن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق بشأن إحدى القضايا إلا في حال التوصل إلى اتفاق يتضمن كافة الملفات".

وتابع المتحدث أن "الوفد الأميركي حقق تقدما في مفاوضات فيينا لتحديد معالم التفاهمات بشأن العودة لاتفاق 2015"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يعود الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الخاص روبرت مالي إلى فيينا قريبا للمشاركة في جولة أخرى من المفاوضات".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قالت إيران إن الولايات المتحدة وافقت على رفع جميع عقوبات النفط والشحن المفروضة عليها.

وتتماشى التصريحات الواردة على لسان مدير مكتب الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، مع تأكيدات سابقة لمسؤولين في معسكر روحاني بأن واشنطن مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة خلال المحادثات الجارية في فيينا منذ أبريل الماضي.

وأُرجئت المحادثات يوم الأحد من أجل عقد الوفود مشاورات في عواصمها، وذلك بعد يومين من إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران التي فاز بها إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية المدرج اسمه على القائمة الأميركية السوداء.