وذكر راي، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن "الولايات المتحدة تواجه هجمات سيبرانية من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وخطابات كراهية".

وأبرز أن "مكافحة الهجمات السيبرانية أولوية لنا، لأنها أصبحت شائعة وتأتي من أفراد وجماعات ودول".

وأشار إلى أميركا تتعرض "لكم هائل وغير مسبوق من التهديدات. موظفو وموظفات الإف بي آي مشغولون أكثر من أي وقت مضى".

وتابع: "كل يوم يتلقى موظفونا آلاف التهديدات، وعدد منها يشمل أبناءهم".

وأوضح أن "مكافحة الإرهاب تبقى أولوية لنا. وقد ضاعفنا جهود التحقيق في الإرهاب المحلي وتهديداته خلال العامين الأخيرين".

وفيما يخص هجمات الفدية، ذكر مدير "إف بي آي" أن المكتب يحقق في 100 هجوم من هذا النوع، و"كل هجوم منها خلف ضحايا".

وختم بالقول: "استراتيجيتنا لصد هجمات الفدية هي تعقب كل الفاعلين والبنية التحتية والعملات المشفرة التي يستخدمونها . جهزنا 32 وكالة من أجل مضاعفة جهودنا لصد مجرمي هجمات الفدية".