وستشارك في هذه المناورات البحرية التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997، 32 دولة من بينهم مصر والإمارات وتونس والمغرب.

وتنطلق المناورات البحرية في الفترة بين 28 يونيو ويوليو 2021 مناورات بحرية كبرى في البحر الأسود بمشاركة 32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأميركية والأوكرانية.

ويشارك في هذه المناورات البحرية التي أطلق عليها اسم "نسيم البحر"، 5 آلاف عسكري إضافة إلى 32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، ما يجعل منها أكبر تدريبات مشتركة منذ عام 1997.

وتوصف هذه المناورات بأنها حدث هام لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من مشاركة العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف فيها بصفة مشارك أو مراقب.

وذكرت البحرية الأميركية أن هذه التدريبات العسكرية البحرية التي ستستمر 12 يوما، ستشمل من بين أمور أخرى "الحرب البرمائية وحرب المناورة البرية وعمليات الغطس وعمليات الاعتراض البحري والدفاع الجوي وتكامل العمليات الخاصة والحرب ضد الغواصات وعمليات البحث والإنقاذ.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد حذرت في وقت سابق من أن حجم تدريبات "نسيم البحر" في البحر الأسود، يزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة هناك.