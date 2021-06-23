وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة، حيث أصبحت سلالة "دلتا" الجديدة، المتحورة من فيروس كورونا، هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب، وفقا لموقع "سي إن بي سي" الأميركية.

وتمثل سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الآن أكثر من 20 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، أو ضعف ما كان عليه الوضع منذ أن أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن انتشار السلالة الجديدة.

وقال فاوتشي إنه يبدو أن دلتا "تتبع نفس النمط" مثل ألفا، المتحور الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، مع تضاعف الإصابات في الولايات المتحدة كل أسبوعين تقريبا.

وقال خبير الأمراض: "على غرار الوضع في بريطانيا، يمثل متحور الدلتا حاليا الخطر الأكبر في الولايات المتحدة لمحاولتنا القضاء على كوفيد-19".

وتأتي تعليقات فاوتشي بعد أن حثت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي، الأمريكيين، الجمعة، على التطعيم ضد كوفيد 19، قائلة إنها تتوقع أن تصبح دلتا البديل السائد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتشير الدراسات إلى أن متحور دلتا أكثر قابلية للانتقال بحوالي 60 بالمئة من ألفا، الذي بدوره معدي أكثر من السلالة الأصلية التي ظهرت من ووهان، الصين، في أواخر عام 2019.

وقالت والينسكي لبرنامج "صباح الخير يا أميركا": "بقدر ما تثير سلالة دلتا القلق، فيما يتعلق بقابلية انتقالها السريعة، فإن لقاحاتنا تعمل". وأضافت أنه إذا تم تطعيمك "ستكون محميا من متغير دلتا هذا".

وأكد فاوتشي كذلك إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة الجديدة.

وتمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أميركية عديدة، تشمل آيوا وكانساس وميزوري ونبراسكا وكولورادو ومونتانا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ويوتاه ووايومنغ.