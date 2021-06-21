ومن بين تلك المساعدات؛ نحو 14 مليون جرعة "لمناطق لها الأولوية" منها الضفة الغربية وغزة والعراق وكولومبيا والأرجنتين وأوكرانيا.

وسيجري تخصيص نسبة 75 في المئة من الجرعات أي نحو 41 مليون جرعة لبرنامج "كوفاكس" العالمي للقاحات.

في المنحى نفسه، سيتم تقديم 14 مليون جرعة تقريبا لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ونحو 16 مليون جرعة لآسيا وحوالي عشرة ملايين جرعة لإفريقيا.

وتحقق الخطة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة 80 مليون جرعة لقاح أمريكية الصنع مع مختلف أرجاء العالم.

وكان بايدن قد حددهذا الشهر أولوياته للجهات التي ستحصل على 25 مليون جرعة كدفعة أولى لتحقيق هذا الهدف.