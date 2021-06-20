سجل أكثر من نصف الإصابات الجديدة في موسكو، حيث تضاعف عدد الحالات ثلاث مرات هذا الشهر.

وأثار ارتفاع عدد حالات الإصابة القلق بين المسؤولين الذين شددوا الإجراءات بغية عرقلة التفشي.

وأمرت موسكو والمنطقة المحيطة بها ومنطقتان روسيتان أخريان هذا الأسبوع بتلقيح إلزامي للعاملين في قطاعات التجزئة والتعليم وقطاعات الخدمات الأخرى.

كما أغلقت موسكو صالات الطعام الكائنة في مراكز التسوق، وقصرت عمل المطاعم والحانات في العاصمة على توصيل الطلبات من 11 مساء حتى 6 صباحا.

يقاوم الروس على نطاق واسع التطعيمات ولم يتلق سوى حوالي 12 بالمائة من السكان جرعة لقاح.

تم تسجيل زهاء 5.3 ملايين حالة إصابة في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 146 مليونا، مع 128911 حالة وفاة بسبب الفيروس، لكن خبراء يعتبرون أن العددين أقل من الواقع.