وجاء في بيان من الشرطة: "فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 مايو 2021"، مضيفا أن زوجها البالغ من العمر 33 عاما اعترف بالذنب.

وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية، وقال للمحققين إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته.

لكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها، تم احتجاز الرجل واستجوابه لفترة مطولة.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجل قال إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.