وفي ذات السياق صوت مجلس الشيوخ على تعيين "راديكا فوكس" مساعدة لمدير وكالة حماية البيئة للمياه، لتصبح أول أميركية من أصول آسيوية وأول امرأة ملونة يتم تعينها في هذا المنصب.

وانتهى التصويت بواقع 55 صوتا بالموافقة مقابل 43 رفضوا ترشيحها.

وحصلت راديكا على دعم 7 اعضاء من الحزب الجمهوري الذين خالف معظمهم ترشيحها لهذا المنصب.

كما صوت مجلس الشيوخ على تعيين القاضية ليديا جريجسبي في المحكمة الجزائية لولاية ماريلاند، لتكون كذلك أول امرأة ملونة تعمل في هذه المحكمة بعدما عملت كقاضية في محكمة المطالبات الفيدرالية الأميركية منذ ديسمبر 2014.

‏وفي سياق متصل يستعد مجلس النواب على التصويت النهائي لمشروع قانون الذي أقره مجلس الشيوخ لتحديد يوم 19 يونيو كعطلة فيدرالية لإحياء ذكرى انهاء العبودية في الولايات المتحدة.