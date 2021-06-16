وقال خان (51 عاما) أثناء أدائه اليمين في مقر المحكمة في لاهاي "أتعهّد رسميا بأن أمارس مهامي وسلطاتي كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقا لما يمليه الضمير".

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة خان في فبراير لولاية مدّتها تسع سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم.

وتضم المحكمة، ومقرها لاهاي، والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

وبات في أيدي محامي الدفاع السابق لدى المحكمة قضايا عديدة خلّفتها المدعية السابقة فاتو بنسودة التي وسّعت نشاط المحكمة إلى درجة كبيرة أدت إلى تعرّضها لعقوبات أميركية.

وسبق أن قاد كريم خان تحقيقا أمميا خاصا بشأن تنظيم داعش، كما أنّه مثّل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي، في المحكمة الجنائية الدولية.

وعمل خان، خلال مسيرته المهنية التي تمتد على مدار 27 عاما، بكل المحاكم الجنائية الدولية تقريبا، حيث اضطلع بأدوار متعددة في الادعاء والدفاع.

واحتدم التنافس السياسي على المنصب في ظل تزايد التدقيق في عمل مكتب رئيسة الادعاء.