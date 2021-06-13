واللقاء هو الأول بين بايدن والملكة، منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي في يناير الماضي، وبات الرئيس الأميركي رقم 13 الذي تلتقيه الملكة إليزابيث، على مدار حكمها الممتد إلى 69 عاما.

ورحبت ملكة بريطانيا (95 عاما)، التي كانت ترتدي ملابس زهريةزاهية، ببايدن وزوجته في باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ مايقرب من ألف عام، حيث تقضي معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

ولقي الرئيس الأميركي والسيدة الأولى ترحيبا حارا طغت عليه الفخامة البريطانية، حيث ألقى حرس الشرف التحية الملكية وجرى عزف النشيد الوطني الأميركي.

وبدا الارتياح واضحا على الرئيس والملكة وهما يتجاذبان أطراف الحديث، قبل أن يتوجها لعقد اجتماع خاص داخل القلعة.

والتقت الملكة بالفعل مع بايدن وزوجته خلال زيارتهما لبريطانيا عندما استضافت حفل استقبال لقادة مجموعة السبع وزوجاتهم مساء الجمعة في كورنوال، على الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا حيث عقدت القمة.

وقالت جيل بايدن بعد وصولهما إلى بريطانيا، الخميس: "أتطلع أنا وجو للقاء الملكة. هذا جزء مثير من زيارتنا".

وأصبح جو بايدن والسيدة الأولى خامس رئيس أميركي مع زوجته تستقبلهم الملكة في وندسور، حيث استقبلت ترامب وزوجته في عام 2018، وأوباما وزوجته في عام 2016، وجورج بوش الابن وزوجته في عام2008، ورونالد ريغان وزوجته عام 1982.

وبرغم رحيل الأمير فيليب زوج الملكة عن عمر 99 عاما في أبريل الماضي بعد زواج دام لأكثر من 70 عاما، فقد أظهرت الملكة عزمها على الاستمرار في مهامها الرسمية خلال قمة مجموعة السبع.