وذكر جونسون، في مؤتمر صحفي بمناسبة ختام قمة السبع: "تعهد الزعماء بأكثر من مليار من الجرعات من خلال آلية كوفاكس.. المملكة المتحدة ستقدم 100 مليون جرعة للدول الأفقر في العالم.. هذه خطوة عظيمة لتطعيم العالم كله".

وأضاف: "تحدثنا أيضا عن التعافي الاقتصادي العالمي، حيث نتطلع أن نعيد البناء بطريقة أفضل لتستفيد شعوب العالم".

وأوضح: "كما نتطلع للسعي دون وقوع وباء آخر على مستوى العالم، من خلال إقامة رادار عالمي يحدد ويدقق في الأوبئة قبل أن تنتشر".

وخلال القمة كذلك، اتفق الزعماء على إنشاء "شراكة عالمية للتعليم حتى نضمن أن كل أطفال العالم سيستفيدون من فرصة التعلم".

وتابع جونسون: "من المخزي أن بعض الأطفال في العالم يحرمون من حق التعلم وتحقيق فرصهم. أنا سعيد جدا أن القمة دعمت هذا الأمر".

وفيما يخص المناخ، ذكر رئيس الوزراء البريطاني: "لا يمكن للعالم أن يحقق مستقبلا مزدهرا إذا لم يعمل على مواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي".

وختم بالقول: "علينا أن نتحرك ونفعل ذلك بأسرع وقت ونساعد الدول النامية في الوقت ذاته".