وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية طارق عريان: "نحو الساعة 14:50، استُهدفت حافلتان صغيرتان في تفجيرين وقعا في حيّين تقطنهما أقلية الهزارة".

وأضاف أن "ستة أشخاص بينهم امرأة قتلوا وجرح اثنان في التفجير الأول، وقتل شخص وجرح أربعة آخرون في التفجير الثاني".

ولم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن هاتين العمليتين، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتراجعت وتيرة الهجمات ضد مدنيين بشكل ملحوظ في كابول في الوقت الذي تسرّع فيه القوات الأميركية انسحابها من أفغانستان، باستثناء هجمات تتكرر في الأحياء الغربية من العاصمة، حيث قُتل حوالي عشرة أشخاص الأسبوع الماضي في العاصمة في سلسلة هجمات استهدفت حافلات صغيرة يستخدمها أفراد أقلية الهزارة.

وفي الثامن من مايو، قُتل أكثر من خمسين شخصا وجُرح حوالي مئة في هجوم ثلاثي أمام مدرسة للبنات في حيّ للهزارة، حيث كان الهجوم الأكثر دموية منذ عام، ولم تتبنَّه أي جهة.

واتّهمت السلطات حركة طالبان بالوقوف وراء هذا الهجوم، إلا أن المتمردين نفوا أن يكونوا منفذيه.