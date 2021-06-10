ووفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الحشرات ملأت محركات الطائرة، مما جعل إقلاعها مستحيلا، مضيفة أن مساعدي بايدن وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن طائرة بديلة لنقل المراسلين إلى الخارج.

وأوضح المصدر أن رحلة الصحفيين كان من المقرر أن تنطلق في حدود الساعة التاسعة مساء، إلا أنها تأخرت إلى غاية الثانية وربع صباحا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام أميركية، الرئيس جو بايدن ومرافقيه وهم يحاولون إبعاد حشرة "سيكادا"، التي كانت كانت تحوم حولهم. وقال بايدن للصحفيين "احترسوا من هذه الحشرات".

وشهدت مناطق شرق الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الماضية، تحليقا كثيفا للحشرات المعروفة بـ"الزيزان"، لا سيما في العاصمة واشنطن.

وكان بايدن وصل، الأربعاء، إلى بريطانيا في مستهل جولة أوروبية تستمر 8 أيام، هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.

وسيتختتم الرئيس الأميركي جولته الأوروبية بعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في مدينة جنيف السويسرية، منتصف يونيو الجاري.