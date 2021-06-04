وذكر نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن السودان لم ينسحب، مضيفا "أعتقد أنه يمكن دائما التوصل إلى حل وسط".

وأضاف: "لم يستنكروا الاتفاق ولم يسحبوا توقيعهم.. اكتفوا بالقول إن بعض الاسئلة ظهرت".

وكان السودان قال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه يعيد النظر في اتفاق لاستضافة قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر، والذي توصل إليه الرئيس عمر البشير قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2019.

وكانت مسودة اتفاق مع الخرطوم صادق عليها رئيس الوزراء الروسي كشفت أن روسيا تعتزم إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر في السودان لتزويد أسطولها بالوقود.

وتنصّ هذه الوثيقة الأولية على إنشاء "مركز دعم لوجستي" في السودان يمكن من خلاله تأمين "تصليحات وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم" البحرية الروسية.

وسيتمّ إنشاء القاعدة في الضاحية الشمالية لمدينة بورتسودان، بحسب الإحداثيات الجغرافية المذكورة في هذه الوثيقة المفصلة والمؤلفة من ثلاثين صفحة.