ويعد المتوسط، البالغ حوالي 15600 حالة يوميا، الأدنى للحالات الجديدة المسجلة في الولايات المتحدة منذ مارس 2020، رغم أن المقارنات بالأشهر الأولى لتفشي الفيروس يمكن أن تكون خادعة، نظرا لأن الاختبارات كانت لا تزال متأخرة في ذلك الوقت.

ولفتت والينسكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إلى أن الأرقام الجديدة "تمثل انخفاضا بأكثر من 30 بالمئة عن متوسط الأيام السبعة السابقة، والأهم من ذلك أنه انخفاض بنسبة 94 بالمئة عن ذروة حالات كوفيد-19 التي أبلغنا عنها في يناير من هذا العام".

وتابعت: "هذا هو نوع الأخبار التي أحب أن أقدمها، وبالتأكيد هذه البيانات مشجعة وترفع الروح المعنوية، في الوقت الذي نحارب فيه هذه الجائحة".

كما انخفض متوسط الوفيات اليومية بشكل كبير جدا، إلى حوالي 363 حالة يوميا، وفق بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو أيضا أدنى مستوى منذ مارس 2020.

ويأتي التحسن السريع لأوضاع الجائحة في الولايات المتحدة، مع تطعيم المزيد من الناس، فقد تلقى ما يقرب من 63 في المئة من السكان البالغين حتى الآن، جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

مبادرة لتشجيع الأميركيين على تلقي اللقاح

وفي محاولة لإقناع الأميركيين المترددين بالحصول على لقاحات كوفيد-19، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، مجموعة من الامتيازات لمن يتلقون التطعيم، بمبادرة من القطاع الخاص.

وقال بايدن خلال إعلانه: "على الرغم من كل التقدم الذي نحرزه كدولة، إذا لم يتم تطعيمك، فأنت لا تزال عرضة للإصابة بأعراض المرض الخطيرة، أو الوفاة، أو نقل العدوى للآخرين".

وتأمل إدارة بايدن بأن تساعد الشراكة مع المؤسسات الخاصة في تحقيق هدفها، المتمثل في حصول 70 بالمئة من البالغين الأميركيين على جرعة لقاح واحدة على الأقل، بحلول الرابع من يوليو.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الامتيازات تشمل توصيل الطعام مجانا، وتذاكر لحضور مباريات في دوري البيسبول، وأجهزة "إكس بوكس"، وفرص الفوز بتذاكر لرحلات بحرية، والتبضع من محلات البقالة مجانا، ورحلات طيران مجانية.

وتتباين معدلات التطعيم بشكل كبير بين مناطق البلاد، فقد أعطت بعض الولايات جرعة واحدة من اللقاح على الأقل لثلثي سكانها، في حين أن ولايات أخرى وصل فيها عدد المطعمين إلى أكثر بقليل من الثلث.

وذكرت "واشنطن بوست" أن الأجزاء المحافظة من البلاد، على وجه الخصوص، لديها معدلات تطعيم أقل.

وقال بايدن في كلمته إن "الحصول على اللقاح ليس عملا حزبيا"، وأشار إلى أن "اعتماد اللقاحات الأولى، تم في عهد رئيس جمهوري".