وأفاد المتحدث باسم الشرطة عجب سينغ لوكالة فرانس برس "حتى الآن لقي 25 شخصا مصرعهم فيما تم نقل آخرين إلى المستشفى حيث يتلقون العلاج"، مشيرا إلى توقيف 10 أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ الضحايا اشتروا المشروبات الكحولية، الخميس، من متجر يديره شقيقان.

وكانت سلطات الولاية أغلقت محال المشروبات الكحولية في إطار مكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وأودت الجائحة بـ160 ألف شخص في أرجاء البلاد منذ الأول من أبريل الماضي.

لكنّ مع تراجع اعداد الحالات، سمحت الولاية باستئناف بيع المشروبات الكحولية في بعض المناطق في 11 مايو.

ويقضي مئات الأشخاص في الهند سنويا من جراء الكحول السامة المصنّعة في معامل تقطير غير قانونية.

ويقّدر استهلاك الكحول في الهند بخمسة مليارات ليتر سنويا، يتم إنتاج نحو 40 بالمئة منها بصورة مخالفة للقانون، وفق الجمعية الهندية للمشروبات الكحولية والخمور العالمية.

وغالبا ما تحصل الوفيات جراء إضافة مهرّبي الكحول مادة الميثانول الشديدة السمية إلى المشروبات لزيادة نسبة الكحول فيها.

وتناول مادة الميثانول قد يتسبب بالعمى وبأضرار في الكبد، كما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا كانت نسبة المادة في المشروبات كبيرة.

وفي اغسطس الماضي، قضى 98 شخصا بعد تناولهم مشروبات كحولية سامة في ولاية البنجاب في شمال الهند.

وفي 2019، توفي نحو 150 شخصا في ولاية أسام في شمال شرق البلاد للسبب نفسه.